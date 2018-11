« Beautiful Day » avec Jeong Soo-ra

Date : le 30 novembre et le 1er décembre 2018

Lieu : grand ballroom de l’hôtel Grand Hyatt, à Séoul





La chanteuse Jeong Soo-ra donnera une série de dîners-spectacles le 30 novembre et le 1er décembre au grand ballroom de l’hôtel Grand Hyatt, à Séoul. Intitulé « Beautiful Day », l’événement est organisé cette fois à l’occasion du 35e anniversaire de ses débuts.





Elle a bien marqué les années 80 grâce à sa voix à la fois explosive et touchante. Elle compte beaucoup de tubes dont « Ah ! République de Corée », « Me...To You » et « Joy ». Elle s’est vue décerner de nombreux prix à l’époque. Et en 2011, elle a reçu un certificat de mérite de la part du Premier ministre, lors de la cérémonie de remise des deuxième Korea Popular Culture and Arts Awards.