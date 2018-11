Jo Yong-pil va clore sa tournée avec un concert à Séoul en décembre

ⓒ KBS

Jo Yong-pil donnera une série de concerts le 1er et le 8 décembre, respectivement à Gumi et à Busan, deux villes situées dans le sud-est de la péninsule coréenne. Ensuite, il se produira les 15 et 16 décembre au gymnase olympique de Séoul. Et c’est avec ces concerts qu’il va clore sa tournée nationale lancée en mai dans la capitale sud-coréenne.





Agé de 68 ans, cet auteur-compositeur-interprète a commencé sa carrière comme guitariste en 1968 au sein du groupe Atkins et c’est en 1976 qu’il a fait ses débuts officiels en tant que chanteur.





Intitulée « Thanks to you », sa tournée a donc été organisée à l’occasion du 50e anniversaire de ses débuts. Elle permet à l’artiste de retracer ses 50 ans de carrière avec ses fans qu’il remercie toujours pour leur amour constant.





Ce printemps, ils ont même accroché une banderole à la façade d’un grand immeuble à Séoul. Il s’agissait d’une publicité célébrant le 50e anniversaire de Jo Yong-pil. Elle a été réalisée par l’union des trois clubs de fans du chanteur : Great Birth, Unknown World et Eternally. Sur la banderole, en plus de l’image du musicien avec sa guitare, il y avait quelques lignes écrites en coréen : « Jo Yong-pil ! La musique est sa vie et sa musique est devenue notre vie. Nous soutenons votre passion ! »





Surnommé « empereur du chant », Jo Yong-pil prouve aujourd’hui encore qu’il n’est pas une légende du passé et qu’il peut écrire une nouvelle page de la musique populaire coréenne. Beaucoup ne tarissent pas d’éloges sur son esprit qui reste toujours jeune et sur son univers artistique caractérisé par un large spectre allant du rock au trot en passant par la musique électronique.