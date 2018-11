Black Pink partira en tournée mondiale

Le girls band Black Pink s’est produit les 10 et 11 novembre dans la capitale sud-coréenne, sous le titre « Black Pink 2018 Tour : In Your Area Seoul ». Il s’agissait de sa première série de concerts en solo depuis ses débuts en août 2016. Et c’était aussi le début de sa première tournée mondiale. Voici les dates et lieux de ses concerts prévus l’année prochaine en Asie : les 12 et 13 janvier à Bangkok en Thaïlande, le 20 à Jakarta en Indonésie, le 26 à Hong Kong, le 2 février à Manille aux Philippines, le 15 à Singapour, le 23 à Kuala Lumpur en Malaisie et le 3 mars à Taipei à Taïwan.





En particulier, Black Pink se produira deux fois à Bangkok, la ville natale de Lisa, une membre du groupe. Et il poursuivra sa tournée dans d’autres régions du monde, même si les dates et lieux n’ont pas encore été dévoilés.





Par ailleurs, ce girls band a passé un contrat avec Interscope Records, un sous-label du groupe Universal Music, afin de se présenter aux Etats-Unis. Et le 12 novembre, Jenny a fait paraître son premier titre en solo et les trois autres sortiront chacune un morceau en solo.





Durant sa tournée, chaque concert permettra à ses admirateurs d’apprécier en live ses mégahits dont « Boombaya », « Stay » et « Ddu-du-ddu-du ». Les clips vidéo de ses six tubes ont d’ailleurs enregistré chacun plusieurs centaines de millions de vues sur YouTube. Et le nombre d’abonnés à la chaîne de ce groupe sur YouTube a récemment dépassé 10 millions.