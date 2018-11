Jang Ki-ha et les visages donneront leurs derniers concerts

Jang Ki-ha et les visages a récemment annoncé sa dissolution à la fin de cette année. Le 18 octobre, il a mis en ligne sur sa page de réseau social le message suivant : « Le cinquième opus qui va sortir le 1er novembre sera notre dernier. Après sa sortie, nous allons vous retrouver le plus fréquemment possible jusqu’à la fin de cette année. Et à partir du 1er jour de 2019, chacun de nous six suivra son chemin. Nous nous sommes mis d’accord pour mettre fin aux activités du groupe de la plus belle des manières, au moment où il est le plus magnifique ».





Les débuts du groupe indépendant remontent à 2008. Son premier single « Cheap Coffee » a eu un grand retentissement dans l’industrie musicale et le groupe a ainsi été propulsé sur le devant de la scène. Ayant connu quelques changements de membres, son groupe en compte actuellement six : le bassiste Jung Joong-yup, les guitaristes Lee Min-ki et Hasegawa Yohei, le claviériste Lee Jong-min, le batteur Jeon Il-joon et bien sûr, le leader et chanteur Jang Ki-ha. Qualifiée souvent de « rétro », d’« expérimentale » ou encore d’addictive », leur musique dans laquelle on peut retrouver toujours l’esprit pétillant et l’humour de Jang a attiré un large public.





Avant de dire adieu à ses fans, ce groupe de folk rock donnera sa dernière série de concerts du 29 au 31 décembre au Centennial hall de l’université Yonsei à Séoul. L’événement s’intitule « Conclusion : Be well ».