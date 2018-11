Chae-yeon retourne sur scène

ⓒ YONHAP News

Chae-yeon a mis au monde le 13 novembre son nouveau single intitulé « Bazzaya ». Le 9, elle a donné un show-case et le 11, elle est apparue sur la scène d’une émission musicale avant sa sortie.





L’attente de ses fans fut longue, car cela fait déjà trois ans et demi qu’elle avait fait paraître son disque précédent. Et ce single est d’autant plus significatif non seulement pour cette chanteuse mais aussi pour ses admirateurs qu’elle célèbre cette année le 15e anniversaire de ses débuts.





Ayant débuté en 2003 en Corée du Sud, elle est autant connue dans son pays natal qu’en Chine où elle travaille depuis pas mal d’années comme chanteuse et actrice. C’est pour cela qu’elle y a fait paraître son single spécial en même temps que dans le pays du Matin clair.