Manchester City encourage les sud-Coréens qui passent le bac

Mercredi dernier, le club de football anglais Manchester City a posté sur son compte Facebook une vidéo qui a fait le buzz en Corée du Sud. Dans ce clip, les footballeurs vedettes tels que Bernardo Silva et Benjamin Mendy adressent un message d’encouragement aux lycéens sud-coréens pour le baccalauréat qui s’est déroulé le lendemain.





Cette équipe basée à Manchester n’était pas la seule. Le Tottenham Hotspur et le FC Augsbourg, qui accueillent un ou deux joueurs originaires du pays du Matin clair, ont aussi participé à ce mouvement qui fait partie de la stratégie de marketing international.





Les clubs européens sont nombreux à tenter d’attirer plus de supporteurs de l’étranger en recourant aux réseaux sociaux. Car plus de fans est synonyme de plus de revenus. A titre d’exemple, Manchester City ne dispose d’aucun athlète sud-coréen, mais il a réussi à conclure un contrat de sponsoring l’an dernier avec une entreprise du pays, Nexen Tire, qui lui verse 10 milliards de wons par an, soit 7,8 millions d’euros.