Championnat mondial de poomsae : la Corée du Sud en tête pour la 11e fois de suite

La Corée du Sud a pris la tête de la 11e édition du Championnat mondial de poomsae, qui s’est déroulé du 15 au 18 novembre à Taipei, à Taïwan. Elle n’a jamais raté la première place dans cet événement de démonstration d’enchaînements de mouvements du taekwondo. Cette année, elle a raflé 23 médailles d’or, cinq d’argent et une de bronze. Taïwan et le Mexique se sont classés respectivement deuxième et troisième.





La dernière médaille d’or a été octroyée à la paire Yun Gyu-seong et Kim Yu-ha, qui a concouru dans la catégorie du style libre pour les moins de 17 ans. Ce duo a fait une chorégraphie spectaculaire sur le morceau « Idol » du boys band BTS, arrangée selon un style traditionnel coréen.





Les taekwondoïstes sud-coréens Lee Jae-won et Na Tae-ju ont été nommés meilleurs joueurs, respectivement dans le poomsae officiellement reconnu et le poomsae de style libre. La prochaine édition du championnat sera organisée en 2020 à Vejle, au Danemark.