Bilan de la tournée de Moon Jae-in aux sommets de l’Asean et de l’Apec

ⓒYONHAP News

Le président sud-coréen est rentré hier soir à Séoul. Durant son déplacement de six jours à Singapour et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Moon Jae-in a participé aux sommets de l’Asean et de l’Apec. Il s’est également entretenu en tête-à-tête avec des représentants des Etats-Unis, de la Chine et de la Russie. Les deux thèmes phares des discussions étaient la dénucléarisation de la Corée du Nord et la nouvelle « politique du Sud » du chef de l’Etat. Au sommet de l’Asean+3, il a surtout concentré ses efforts sur la mise en place de cette initiative lancée l’an dernier. Il a affiché sa volonté d’établir des relations de coopération avec les pays du Sud-est asiatique aussi étroites que celles entretenues avec les quatre puissances mondiales, à savoir les Etats-Unis, le Japon, la Chine et la Russie.





Quel bilan tirer de la tournée présidentielle ? D’abord, le locataire de la Maison bleue a obtenu l’accord des dirigeants des nations d'Asie du Sud-est pour participer au sommet spécial que la Corée du Sud va organiser l’année prochaine. Séoul accueillera également le premier sommet République de Corée-Mékong en 2019. Ce rendez-vous inédit rassemblera des dirigeants des pays traversés par le fleuve Mékong, à savoir la Birmanie, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. La tenue de ces deux sommets montre que la mise en place de sa politique tournée vers le Sud prend de la vitesse. Les interlocuteurs de Moon ont appuyé la politique de Séoul vis-à-vis de Pyongyang. Dans une déclaration commune, les dirigeants des pays membres ont exprimé leur soutien infaillible envers les efforts déployés par le leader sud-coréen pour asseoir la paix dans la péninsule coréenne.





Lors du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec) tenu en Papouasie-Nouvelle-Guinée sous le thème « Exploiter les opportunités d'inclusion, accueillir l'avenir numérique », Moon Jae-in a concentré ses efforts afin d’établir un système de coopération multilatérale à l’échelle régionale. Il a présenté sa politique pour une « nation inclusive et innovante » et proposé de créer un fonds dédié à l’innovation numérique dans le but de lutter contre les inégalités entre pays et réaliser une croissance inclusive qui ne laisse personne sur le côté.