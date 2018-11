« Les misérables » est un roman de Victor Hugo. Décrivant la vie de pauvres gens dans la France du 19e siècle, cette œuvre évoque la dignité de l’humanité et le sens de la vie à travers la vie d’un forçat.





La comédie musicale « Les misérables - Javert » est une pièce qui réinterprète cet ouvrage du point de vue de l’inspecteur de police Javert.





Dans cette comédie musicale, Javert n’est pas seulement un policier froid et dur, armé d’un esprit rationnel et de conviction, mais aussi un être humain qui a des passions.





La musique et les danses en groupe dynamiques et somptueuses de la pièce représentent la tristesse et la douleur que tous les personnages éprouvent.





Date : les 21 et 22 novembre 2018

Lieu : SSKU New Millenium Hall, Séoul

Site : http://hall.skku.edu/