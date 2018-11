Concert de Cho Seong-jin, Anne-Sophie Mutter et Chung Myung-whun

La plus grande et la plus ancienne société d'édition de disques de musique classique « Deutsche Grammophon » célèbre cette année son 120e anniversaire. A cette occasion, elle a organisé une série de concerts de gala qui sont donnés dans plusieurs villes dans le monde, dont Pékin, Berlin, Hambourg, Hanovre, Hong Kong, Londres, Séoul, Taipei et Tokyo, à commencer par Shanghai le 7 octobre dernier.





Les concerts en Corée du Sud seront proposés les 6 et 7 décembre au Centre d’arts de Séoul. L’orchestre philharmonique de Séoul dirigé par Chung Myung-whun montera sur scène avec le pianiste Cho Seong-jin le premier jour, et avec la violoniste Anne-Sophie Mutter le jour suivant.





Au premier acte, les deux musiciens interpréteront respectivement « Le concerto pour piano n° 20, K.466 » de Mozart et « Le concerto pour violon n° 1, Op. 26 » de Bruch. Au deuxième acte, l’orchestre exécutera « La symphonie n° 6, Op. 74 » de Tchaïkovski.





Date : les 6 et 7 décembre 2018

Lieu : Centre d’arts de Séoul

Site : www.sac.or.kr/