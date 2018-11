A la recherche de l’Arche du goût (I)

ⓒ KBS

Avez-vous entendu parler de l’Arche du goût ? Il s’agit d’un projet mondial qui a pour mission de chercher, d’inventorier et de publier les produits alimentaires menacés d’extinction notamment par la standardisation industrielle.





Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » vous présentera quelques produits de la cuisine du pays du Matin clair qui figurent sur la liste de cette arche.





Partons tout d’abord à Hwapomaeul dans la ville de Suncheon dans la province de Jeolla du Sud. Ce petit village maritime entouré d’une mer propre et limpide est notamment reconnu pour le banc de sable boueux particulièrement propre qui fournit diverses sources d’alimentation locale. Parmi lesquelles, le « daegaengi » : ce poisson laid qui ressemble à la fois au gobie et à l’anguille est souvent inconnu même des habitants de la région. Cependant, après l’avoir dégusté, on ne pourrait plus s’en passer. Dans le passé, la totalité de la production de ce poisson était exportée au Japon pour être consommée par les plus riches. Et pour les villageois de Hwapomaeul, il s’agit du meilleur amuse-gueule jamais absent sur la table d’alcool.





Avec les daegaengi séchés sous la brise marine puis frappés avec un petit marteau pour les rendre bien tendre, on prépare la grillade « daegaengigui ». On les fait griller sur un gril avant de les déchirer. En trempant simplement de la pâte de piment rouge, cela devient un mets d’accompagnement bien croquant et délicieux appelant un verre d’alcool. Il y a aussi le « daegaengimuchim ». Les daegaengi secs, grillés et déchirés sont assaisonnés de sauce soja, de piment rouge en poudre et de sirop de maïs. Bien aigre et doux, il s’agit d’un plat d’accompagnement riche en protéines apprécié par tout le monde.





Avec les daegaengi frais qui viennent d’être pêchés, on prépare un ragoût « daegaengitang ». Dans un bouillon à base de pâte de soja fermenté, on trempe les poissons hachés et d’autres légumes et ajoute divers autres condiments dont le piment rouge, la poudre de piment rouge, de l’oignon et de l’ail écrasé. D’une saveur bien profonde, ce plat liquide était particulièrement recherché quand le vent froid commençait à souffler.





Déplaçons-nous à Hongseong dans la province de Chungcheong du Sud. Ici, on est accueilli par les haricots rouges locaux baptisés « yepat » qui se démarquent par leur texture bien tendre et leur saveur succulente.





Que prépare-t-on avec cette spécialité locale ? Il y a tout d’abord le « patjang ». On fait broyer les yepat et les sojas cuits puis y ajoute du « baekseolgi », la pâte de riz avant de pétrir le tout pour faire des boules. On y fait un trou avec l’index avant de les laisser fermenter environ un mois sous la toiture. Dans un bouillon infusé de divers ingrédients végétaux dont les champignons, on ajoute du sel et du meju écrasé avant de le laisser fermenter environ trois mois. Ce patjang, on peut l’ajouter pour préparer le bouillon des différents plats liquides, mais la meilleure manière d’apprécier la saveur douce de cette sauce serait de l’accompagner de différents légumes en tant que sauce de salade. Le patjang est également utilisé pour préparer le « cheongchamoe patjang jangajji ». On farcit les melons verts locaux « cheongchamoe » dont l’intérieur est vidé, saumuré une journée puis séché à moitié, avant de les laisser fermenter environ deux mois. Juste avant de servir, on lave le chamoe afin de dégager la saveur trop salée, et mélange avec divers autres légumes pour préparer un plat d’accompagnement du riz cuit à la vapeur. Bien aigre et doux, ce mets permettait d’attiser l’appétit notamment en hiver.





Notre voyage à la recherche des plats du pays du Matin clair qui sont dans l’Arche du goût se poursuit la semaine prochaine !