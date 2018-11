Cookplay, un développeur d’un service innovant de partage de recettes de cuisine

ⓒ Cookplay

Pour les débutants cuisinier et même certains professionnels, il n’est pas toujours très facile de préparer certains plats. Cela, car d’un livre à un autre, une même recette peut se préparer de différentes façons. De plus, certains utilisent des cuillères, grandes ou petites, d’autres parlent en grammes pour désigner des quantités. A côté de cela, les temps de préparation et de cuisson peuvent aussi varier. Et c’est conscient de ce problème que le PDG de Cookplay a mis au point un programme d’enregistrement de méthodes de cuisson, de préparations des ingrédients, de mesures des quantités et de la cuisson, avec comme résultat, une application de partage de recettes de cuisine fonctionnant de pair avec une balance électronique.





