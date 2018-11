Premiers résultats de la « nouvelle politique du Sud » du président Moon

ⓒ YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in s’est rendu à Singapour et en Papouasie-Nouvelle-Guinée la semaine dernière pour participer à plusieurs sommets multinationaux, notamment des sommets liés à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean), le forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec). Le 20e sommet Corée du Sud-ASEAN en particulier, a été une excellente occasion pour le chef de l’Etat sud-coréen d’expliquer et de promouvoir sa « nouvelle politique du Sud ». Car cet événement lui a permis de s’engager à renforcer davantage la coopération économique avec les pays membres de l’Asea, mais aussi l’Inde.





Jusqu’à peu, le commerce de la Corée du Sud était principalement tourné vers le Japon et les États-Unis à l’est et la Chine à l’ouest. Mais aujourd’hui, le pays cherche à étendre son territoire économique à la Russie et à l’Asie du Sud-est. Conformément à cette initiative, la nouvelle politique du Sud du président Moon vise à mieux relier le pays aux pays de l’Asean, en stimulant les échanges économiques avec cette région. Car ces dernières années, ces dix nations du sud-est asiatique ont développé leurs économies très rapidement et sont devenus l’un des centres du marché mondial. Egalement, cela pourrait permettre à Séoul d’être un peu moins dépendant de ses trois principaux partenaires économiques que sont la Chine, les Etats-Unis et le Japon.