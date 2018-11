Le conseil économique, social et du travail se diversifie

ⓒYONHAP News

Le nouveau conseil économique, social et du travail (ESLC) démarre cette semaine. Or, le premier dossier à traiter, le système des horaires de travail flexibles, suscite déjà une vive polémique. Le conseil tripartite a notamment renforcé ses fonctions et la diversité de ses membres. Comme son ancien corps, il est constitué de commissaires représentant les syndicats des ouvriers, le patronat et le gouvernement, mais le rôle des partenaires sociaux s’est élargi et les participants se sont multipliés. Dans le milieu des ouvriers, y participent désormais les représentants des jeunes, des femmes et des employés en contrat à durée déterminée. Quant au monde des affaires, les délégués des petits commerçants et des PME font leur entrée. Enfin, deux ministres et quatre commissaires de l’intérêt public représentent nouvellement l’opinion du gouvernement. L’organisme, qui s’est concentré sur le sujet de l’emploi et du travail, abordera désormais des dossiers plus divers liés à l’industrie, à l’économie et à la protection sociale.





Le débat s’annonce déjà houleux autour de la flexibilité du temps de travail. Selon la loi, il ne faut pas dépasser 40 heures de travail par semaine et huit heures par jour. Dans le cas contraire, les employeurs doivent verser plus de 50 % du salaire pour le temps supplémentaire effectué. Le nouveau système consiste à totaliser les heures de travail non pas par jour ou par semaine, mais tous les trois ou six mois. Par exemple, un employé qui a cumulé 52 heures au cours d’une semaine touche actuellement une majoration sur 12 heures. Mais selon le nouveau dispositif, il pourra lui arriver de ne pas recevoir cette somme supplémentaire si son temps de travail est réduit la semaine ou le mois suivant. Car le calcul se fera selon la moyenne du temps travaillé sur une certaine période. L’allongement de celle-ci bénéficie donc aux patrons tout en pénalisant les salariés.





Quels sont les arguments de chaque camp ? Les entreprises, selon elles, pâtissent de l’accroissement drastique du salaire minimum et de l’application de la semaine de 52 heures. D’où leurs difficultés financières et les effets sur le marché d’emploi qui s’essouffle. Elles plaident alors pour l’augmentation de six mois de la période de calcul. Au contraire, pour les syndicats, le renforcement de cette mesure se traduira par une hausse du temps de travail tout en diminuant la rémunération. Il annulera également les effets des dispositifs appliqués récemment en faveurs des ouvriers et permettra aux sociétés d’embaucher moins de travailleurs. Le débat est donc loin d’être tranché.