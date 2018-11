Vers un limogeage des juges impliqués dans le scandale d’abus de pouvoir ?

ⓒYONHAP News

Le Conseil national des juges a estimé nécessaire d’examiner la destitution des magistrats impliqués dans l’affaire d’abus de pouvoir judiciaire. L’histoire remonte à l’administration de Park Geun-hye, la prédécesseure de Moon Jae-in. A l’époque, l’ancien président de la Cour suprême, Yang Seung-tae, a cherché à mettre en place un nouveau tribunal de dernière instance. Et certains juges ont rendu des verdicts favorables aux autorités lors de procès importants. L’administration judiciaire, de son côté, a établi une liste noire des juges en fonction de leur tendance politique.





Le gouvernement actuel s’efforce de régler ce dossier. Le locataire de la Maison bleue a appelé à élucider ce scandale à tout prix. La Cour suprême souhaitait s’en charger elle-même, mais c’est finalement le Parquet qui mène les enquêtes, notamment sur les juges en question. Le Conseil national des juges, qui s’est prononcé sur ce dossier, est composé de 117 juges élus des tribunaux sur le territoire sud-coréen. Sa première réunion a été convoquée en août 2003 lorsque les magistrats se sont révoltés contre la coutume qui privilégiait les conservateurs masculins pour les postes de juges de la Cour suprême. Depuis, ses membres se sont rassemblés de manière irrégulière pour mener des conférences. En avril 2018, le conseil est devenu le corps consultatif permanent du président de la Cour suprême. L’objectif est de lutter contre l’abus de pouvoir et la hiérarchie rigide en milieu judiciaire sur fond de montée des soupçons autour de la liste noire des juges.





Si sa décision revêt de l’importance, c’est que le conseil joue un rôle dans la constitution des comités de ce secteur, ainsi que dans l’aménagement des politiques judiciaires et du système de procès. Il peut également s’exprimer sur l’élaboration des règlementations sur la nomination et le transfert des personnels. On peut alors dire qu’il représente la Justice. S’il s’en est tenu à afficher sa décision sans la transmettre à l’Assemblée nationale, c’est parce que la destitution appartient aux droits de celle-ci. Toutefois, leur annonce devrait exercer une influence conséquente sur la décision du Parlement.