« Un Voyage à Mujin » de Kim Seung-ok

Extrait de l’émission :





Lorsque l’autocar prit un tournant au flanc de la montagne,

je vis un panneau kilométrique : « MUJIN : 10 KM ».

Il dépassait des herbes folles au bord de la route, tout comme autrefois.





버스가 산모퉁이를 돌아갈 때

나는 무진 '10km'라는 이정표를 보았다.

그것은 옛날과 똑같은 모습으로

길가의 잡초속에서 튀어나와 있었다.









* Interview : Bang Min-ho, professeur de littérature coréenne à l’université nationale de Séoul

« Un Voyage à Mujin » a été publié en 1964 dans la revue littéraire Sasanggye. Le protagoniste a épousé une veuve qui est la fille du fondateur d’une entreprise pharmaceutique. Il jouit ainsi d’un statut social élevé. Il a accepté un compromis entre son besoin de réussir et l’innocence et la beauté de la jeunesse pour acquérir ce statut. Le récit décrit l’esprit tourmenté de ce personnage et la perte de ses rêves. C’est donc une histoire sur la dépression et la froideur, plutôt que sur la passion.









Mujin n’est pas dénué d’attrait.

Je sais ce que c’est. C’est la brume.





Avant que le soleil ne se lève et que le vent, changeant de direction,

ne commence à souffler vers la mer, l’homme serait incapable de la disperser.

La brume, la brume de Mujin, la brume que les gens voient le matin à Mujin,

la brume qui fait prier les gens pour le soleil et le vent, cette brume est sûrement le principal attrait de Mujin !





무진엔 명산물이 없는 게 아니다.

나는 그것이 무엇인지 알고 있다. 그것은 안개다.





해가 떠오르고,

바람이 바다 쪽에서 방향을 바꾸어 불어오기 전에는

사람들의 힘으로써는 그것을 헤쳐버릴 수가 없었다.

안개, 무진의 안개, 무진의 아침에 사람들이 만나는 안개.

사람들로 하여금 해를, 바람을 간절히 부르게 하는 안개,

그것이 무진의 명산물이 아닐 수 있을까!









Le lendemain matin, une fine pluie tombe. Le protagoniste se prosterne sous la pluie devant la tombe de sa mère. Lorsqu’il arrache de longues herbes qui poussent sur le tertre, il s’imagine son beau-père s’adresser à toutes les personnes impliquées dans la réunion des actionnaires pour qu’il puisse être élu directeur exécutif. Aussitôt, il a envie d’entrer lui-même dans la tombe. Sur le chemin du retour, il aperçoit les gens regroupés sur l’herbe de la berge : le corps d’une fille de bar vient d’être découvert.









Soudain, je me dis que, si je m’étais tourné et retourné dans mon lit cette nuit,

sans pouvoir m’endormir, c’était peut-être parce que je devais veiller sur la mort de cette femme.

Lorsque la sirène du couvre-feu avait retenti, me sembla-t-il,

la femme avait avalé le poison, et ce n’est qu’alors que je m’étais endormi.





나는 문득, 내가 간밤에 잠을 이루지 못하고 뒤척거리고 있었던 게

이 여자의 임종을 지켜주기 위해서가 아니었을까 하는 생각이 들었다.

통금해제의 싸이렌이 불고 이 여자는 약을 먹고

그제야 나는 슬며시 잠이 들었던 것만 같다.









Auteur :

Kim Seung-ok est né en 1941 à Osaka au Japon. Il fait ses débuts en remportant en 1962 le concours de jeunes talents littéraires organisé par le quotidien Hankook avec la nouvelle « Exercice de vie ».