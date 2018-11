L’exécutif s’attaque au trucage des classements musicaux

ⓒGetty Images Bank

Le gouvernement a annoncé sa décision de lutter contre les pratiques illicites autour des classements musicaux. Des dispositifs seront mis en œuvre dès l’année prochaine pour surveiller de façon permanente les plateformes de streaming. Le monde de la musique du pays du Matin clair a connu récemment deux scandales. En avril d’abord, le tube « Pass by » du chanteur Nilo a pris la tête d’un classement. Trois mois plus tard, Shaun, le membre du groupe de rock Koxx, s’est emparé du trône avec « Way back home ». Pourtant, de nombreuses personnes trouvent cette affaire bien louche. Car ces deux artistes ne sont pas suffisamment populaires dans le milieu musical pour arriver à un tel niveau.





Le chanson contestée de Nilo s’est classée également première avec « Good old days », de Jang Deok-cheol, pour le premier trimestre de l’année. Ce qui est suspicieux, c’est qu’ils sont tous les deux issus de la même maison de disques, Limez Entertainment. Celle-ci est connue pour son marketing viral sur les réseaux sociaux visant à faire la promotion de ses chanteurs. Ce fait renforce les doutes sur l’utilisation d’un logiciel illicite afin de gonfler le nombre d’écoutes, ce que la société dément vivement. Selon elle, c’est l’analyse des clients cibles sur les SNS qui a conduit à un tel résultat.





Un autre doute subsiste. Généralement, les firmes spécialisées dans le marketing viral payent pour poster des publications sur les sites influents. C’est aussi le cas pour cette maison de disques qui a recouru à Facebook pour rendre populaires ces deux chanteurs. Mais, cette fois encore, elle se voit reprocher d’avoir acheté en quantité des compte personnels pour manipuler le nombre de « J’aime » et les commentaires.

Après l’affaire Nilo, les plateformes de streaming ont introduit une mesure pour prévenir ce genre de problèmes. Elles ont décidé de geler les classements entre 1h et 7h du matin. Par ailleurs, Shaun s’est hissé au premier rang juste avant l’heure de clôture pour rester à cette place jusqu’à la réouverture. D’où la montée d’une polémique autour de lui.





Si Séoul a pris des mesures contre cette pratique, c’est parce que les classements revêtent une importance cruciale. Ils servent de référence pour le grand public, à la recherche de morceaux à découvrir. Les chanteurs et leurs labels sont prêts à tout pour occuper une meilleure place, qui est synonyme de plus gros bénéfices. Les réglementations existent déjà, mais elles ont peu d’effet à cause du côté insidieux de cette affaire. Reste à savoir si les nouvelles mesures de l’exécutif pourront changer la donne.