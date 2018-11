Plusieurs indices d’une reprise prochaine des pourparlers Corée du Nord-Etats-Unis

© YONHAP News

Des indices laissent à penser que les pourparlers de haut niveau entre la Corée du Nord et les Etats-Unis pourraient reprendre dès le mois de novembre, alors que Séoul, Pyongyang et Washington multiplient les contacts et les discussions.





Le ministre sud-coréen de la Réunification, Cho Myong-gyon, a effectué une visite de cinq jours aux Etats-Unis la semaine dernière, un déplacement qui avait pour probable objectif de relancer les pourparlers de dénucléarisation entre Corée du Nord et Etats-Unis, pourparlers qui sont dans l’impasse. Cho a notamment rencontré le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo. Autre avancée diplomatique : Séoul et Pyongyang ont mis sur pied un groupe de travail pour discuter du dossier nord-coréen.





Pendant ce temps, des contacts avec la Corée du Nord sont organisés en coulisse, notamment par l’intermédiaire des services secrets : Andrew Kim, le chef de la Mission Corée de la CIA, l’Agence centrale de renseignement américaine, est récemment venu discrètement en Corée du Sud, notamment à Panmunjom... Un ballet diplomatique que résume et analyse Chung Dae-jin, professeur et spécialiste de la réunification à l’université Ajou.