Pollution : New Delhi distribue des masques aux sans-abris

ⓒ KBS

La presse indienne a annoncé que, suite à l’aggravation de la pollution de l’air, la ville de New Delhi avait commencé à distribuer des masques aux sans-abris et aux personnes nécessiteuses.





Dans la capitale de l’Inde, l’état de l’air s’aggrave brusquement entre octobre et novembre aux alentours de Diwali, la plus grande fête hindoue. Il en va de même pour cette année. Récemment, l’indice de la qualité de l’air a affiché 999 dans cette ville. Il s’agit de la valeur la plus haute en matière de pollution.





Les premières victimes des mauvaises conditions de l’air sont les sans-abris et les personnes nécessiteuses, parce qu’ils sont directement exposés aux polluants.





Cependant, les spécialistes de la médecine critiquent cette mesure en la qualifiant de politique ostentatoire. Car les masques en coton sans fonction anti-poussière ne peuvent pas filtrer les polluants les plus fins. Au contraire, ils risquent de déranger la respiration et nuire à la santé.