Mécontents des touristes chinois, des Hongkongais manifestent devant le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao

Le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao est le pont le plus long au monde avec 55 km. Il permet de diminuer le temps de trajet entre Hong Kong et Zhuhai de 4 heures à 3 heures 30. Depuis son ouverture le 24 octobre, chaque jour, plus de 40 000 touristes chinois arrivent dans l’ancienne colonie britannique via ce point de passage.





Or, une manifestation contre cet afflux de voyageurs a eu lieu la semaine dernière. Plusieurs dizaines d’habitants de Hong Kong se sont réunis devant l’entrée du pont. Ils ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis des voyageurs chinois. Selon eux, depuis son ouverture, ces derniers viennent en masse dans la ville, et certains manquent cruellement de bonnes manières.





Durant le rassemblement, des conflits physiques ont éclaté entre des manifestants et des touristes, conduisant la police à procéder à quelques arrestations.