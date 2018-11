Vietnam : la plus grande foire agroalimentaire du pays organisée à Hô-Chi-Minh-Ville

ⓒ KBS

Au Vietnam, la plus grande foire agroalimentaire du pays s’est tenue la semaine dernière à Hô-Chi-Minh-Ville.





La Compagnie coréenne du commerce agricole et halieutique et des aliments y a participé. Le Vietnam est le 4e plus grand marché à l’exportation de produits agroalimentaires sud-coréens, et cette foire est l’odccasion de vérifier les tendances en matière de consommation alimentaire des Vietnamiens.





Lors de cette manifestation, l’organisme coréen a présenté plusieurs produits agroalimentaires de qualité et des spécialités régionales en coopération avec les collectivités locales de quatre provinces du pays du Matin clair. Il a également organisé des événements spéciaux tels que la démonstration de cuisine et la dégustation d’aliments sud-coréens appréciés par les Vietnamiens.