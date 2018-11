Les deux Corées reconnectent une voie routière dans la DMZ

ⓒKBS News

Les deux Corées ont entrepris aujourd’hui la connexion d’une route à l'intérieur de la zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule. Cette liaison routière, une première depuis l’accord d’armistice signé en 1953, a pour but de faciliter l’exhumation des dépouilles des soldats tombés pendant la guerre de Corée. Cette opération, prévue dans l’accord militaire intercoréen signé en septembre dernier, devrait se dérouler entre avril et octobre de l’année prochaine. Dans cette optique, une équipe conjointe intercoréenne va être mise en place d’ici février 2019.





On s’attend à découvrir des restes de nombreux militaires des deux parties belligérantes, y compris ceux de soldats français. Les recherches auront lieu à Arrowhead Ridge, à Cheorwon, dans la province de Gangwon. Cet endroit forme, avec Kimhwa et Pyonggang, le fameux « triangle de fer » où se livrèrent de nombreuses batailles acharnées, notamment en 1952. Et pour cause : il s’agissait d’un carrefour où se croisaient plusieurs routes du Nord menant à Séoul. Ainsi, c’était un point de rassemblement des unités du camp nord-coréen. Parmi les batailles les plus connues, on compte l’opération « Pile Driver » ainsi que la bataille de « White Horse Hill ».





Arrowhead Ridge a été le théâtre de deux batailles particulièrement rudes, en juin et juillet 1952. Lors de la première, les soldats du camp sud-coréen, qui occupaient cet endroit, repoussèrent les attaques de l’ennemi. Pendant la deuxième, ils perdirent le plateau avant de le récupérer. Au total, 180 soldats furent tués et 16 disparurent alors que le camp adverse déplorait la perte de plus de 1 300 vies.

Les alliés des deux Corées, tels que les Etats-Unis, la France et la Chine, ont également essuyé de nombreuses pertes. L’armée sud-coréenne estime que les restes de près de 200 soldats sud-coréens et quelque 100 soldats américains et français continuent d’y gésir. Ce nombre devrait être plus élevé du côté des soldats nord-coréens et chinois. Déjà, les corps de neuf personnes ont été retrouvés au cours des travaux de déminage et de construction de la route, entamés le mois dernier.