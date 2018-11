Sarah Perreau, gagnante de « Talk Talk Korea 2018 »

« Talk Talk Korea » est un concours qui a été lancé pour la première fois en 2013. Il a été créé en association par le Kocis, le service de l’information et de la culture coréennes, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères et KBS WORLD TV.





Cette année, le concours a réuni 32 345 créations provenant de 146 pays entre le 16 mai et le 28 juin dans cinq catégories : cuisine coréenne, produits de beauté et style, chansons et séries télé, autres (hanbok, hangeul, taekwondo) et le sujet spécial : « Paix sur la péninsule coréenne ».





C’est d’ailleurs sous ce dernier thème que notre invitée de la semaine à remporté le concours. Sarah Perreau, âgée de 26 ans et originaire de Dijon, est une artiste qui use de différents médiums pour ses créations. Pour son vidéo-clip, elle a utilisé la pâte fimo, le crochet, le dessin, la photographie, etc.





Le clip de deux minutes retrace l’histoire de deux Coréens, l’un du Nord et l’autre du Sud, qui voient leur amour séparé par la frontière existant entre les deux Corées. Leurs larmes vont finalement « recoudre » les deux pays et leur permettre de se retrouver enfin réunis.





