Le fromage en Corée du Sud

ⓒ Getty Images Bank

La France, le pays du bon vin, du pain et du fromage. Trois mets complémentaires qui manquent probablement le plus aux Français expatriés partout dans le monde. C'est au fromage que notre équipe a décidé de s'intéresser aujourd'hui. Après tout, d'un côté, la France est le seul pays à posséder une aussi large palette de fromages, et de l'autre, la Corée du Sud est l'un des seuls pays au monde (si ce n'est le seul) à posséder un parc à thème sur le fromage.









Alors que la semaine dernière se tenait la « Semaine du fromage français » au pays du Matin clair, un événement organisé par la Sopexa, avec le concours du ministère français de l'Agriculture et de l'Alimentation ainsi que le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière, « Un Regard sur la Corée » vous propose d'analyser la culture du fromage dans la péninsule coréenne ainsi que les tendances et les différents canaux de distribution disponibles.





ⓒ Getty Images Bank

En compagnie d'Amélie, Clément et Thierry, partez à la découverte de cette diversité des produits et des savoir-faire au pays du Matin clair !