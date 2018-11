Danielle Villon : Française, vit aux Mages

Danielle Villon est l’une de nos plus fidèles auditrices depuis bien des années. D’abord installée en Martinique, elle est de retour en métropole depuis quelque temps et c’est avec un grand plaisir que nous la retrouvons pour un entretien téléphonique.





Portant un grand intérêt à notre radio, dont elle écoute tous les programmes, elle nous donne les raisons de son attrait pour les différentes émissions.





En 2015, Danielle nous avait fait la joie de visiter nos studios, et nous en avions profité pour lui donner la parole. Trois ans plus tard, on la lui donne de nouveau afin qu’elle partage avec nous ses vues sur le rapprochement entre les deux Corées, et plus encore.