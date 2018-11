Un sud-Coréen élu à la tête d’Interpol

ⓒYONHAP News

Un sud-Coréen a été élu pour la première fois à la tête d'Interpol, l'Organisation internationale de police criminelle. La police sud-coréenne et le ministère des Affaires étrangères ont annoncé que Kim Jong-yang a été élu président de l’organisation internationale à l'issue de sa 87e Assemblée générale qui s'est tenue du 18 au 21 novembre à Dubaï, aux Emirats arabes unis.





Lors du vote qui a eu lieu au dernier jour de ce rassemblement, Kim, premier vice-président du comité exécutif de l’organisation, s'est imposé face au candidat russe Alexander Prokopchuk, vice-président pour l’Europe. Le mandat du président d'Interpol est normalement de quatre ans. Mais le sud-Coréen assurera la fonction pendant deux ans, jusqu'en novembre 2020, pour terminer le mandat de son prédécesseur chinois Meng Hongwei. Celui-ci a mystérieusement disparu en septembre dernier, délaissant son poste de président. Quelques jours après, Pékin a annoncé qu’il faisait l’objet d’une enquête pour corruption dans son pays. Depuis, sa démission a été officialisée, et Kim a assumé l’intérim.





Créée en 1923, Interpol est une organisation internationale qui a pour mission d'assurer la coordination et la coopération entre les polices nationales des pays membres, que ce soit dans les domaines des crimes internationaux, du terrorisme ou des catastrophes. Elle compte aujourd'hui 194 pays membres, soit un de plus que l'Onu. Près de 950 collaborateurs issus des polices nationales d'une centaine de pays travaillent à son siège à Lyon en France. L'organisation est gouvernée par un comité exécutif composé de 13 personnes, dont le président, les vice-présidents et les membres.





Agé de 57 ans, Kim Jong-yang a été admis, en 1985, au concours national de recrutement de hauts fonctionnaires administratifs. Depuis son entrée dans la police nationale sud-coréenne en 1992, il y a occupé plusieurs postes clés. En 2012, il est devenu membre du comité exécutif d'Interpol. Trois ans plus tard, il a quitté la police nationale pour occuper le poste de vice-président de l'organisation internationale de police criminelle.





Dans son discours d'acceptation prononcé après la proclamation des résultats du vote, le nouveau patron d’Interpol a affirmé qu'il était conscient de l'importance des jours à venir pour cette organisation policière. Il a ensuite invité les membres d’Interpol à avancer ensemble vers un monde plus sûr, ce qui est l'objectif commun de l'organisation.





La nouvelle de la victoire de Kim face à Prokopchuk a été accueillie avec soulagement par plusieurs pays occidentaux, dont notamment les Etats-Unis. En effet, ils étaient nombreux à craindre qu'en cas de victoire du candidat russe, Moscou n'utilise Interpol comme outil pour réprimer les opposants politiques. Tout au long de la campagne électorale, Washington a affiché un soutien total à la candidature du sud-Coréen. Après l'annonce des résultats du vote, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a salué sa victoire en le présentant comme l'homme de la situation pour diriger l'organisation policière.