L'exercice militaire Foal Eagle verra sa taille réduite en 2019

La taille des manœuvres militaires Foal Eagle, organisées conjointement chaque année par les Etats-Unis et la Corée du Sud, sera réduite l'an prochain. C'est ce qu'a annoncé le 21 novembre le secrétaire américain à la Défense, James Mattis. Cette décision laisse entrevoir la volonté de Séoul et de Washington d'accélérer les négociations sur la dénucléarisation de la Corée du Nord qui marquent le pas en ce moment.





Au cours d'un point de presse, le chef du Pentagone a fait savoir que l’exercice sud-coréano-américain était en train d’être réorganisé et que son ampleur serait limitée, en 2019, à un niveau qui n'entrave pas les efforts diplomatiques menés en direction de la Corée du Nord. Il n'a pourtant pas donné plus de détails à ce propos. Le département de la Défense américain a par ailleurs publié un communiqué dans lequel il a rappelé que les chefs de la défense de la Corée du Sud et des Etats-Unis avaient trouvé un terrain d'entente concernant les futures orientations des activités militaires conjointes au cours de la 50e Réunion consultative sur la sécurité (SCM) des deux pays, tenue fin octobre à Washington.





Les manœuvres Key Resolve, Ulchi Freedom Guardian et Foal Eagle sont les trois principaux exercices militaires organisés tous les ans conjointement par les armées sud-coréenne et américaine. Key Resolve est un exercice de commandement à base de simulations, où les effectifs militaires ne sont pas déployés. Ulchi Freedom Guardian englobe les exercices Ulchi et Freedom Guardian. Le premier est organisé tous les ans par le gouvernement sud-coréen afin de préparer le pays à d'éventuelles situations d'urgence à l'échelle nationale. Le second est, quant à lui, un exercice de poste de commandement qui vise à permettre aux forces alliées de répondre avec efficacité à des provocations militaires. Enfin, Foal Eagle consiste, en revanche, en des opérations réelles sur le terrain. Il mobilise les effectifs militaires des deux pays ainsi que les armes stratégiques américaines, ce qui agace particulièrement le régime nord-coréen. Il se déroule tous les ans au printemps. Mais cette année, il a été reporté à avril, après la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de PyeongChang.





Le porte-parole du département américain de la Défense, Chris Logan, a indiqué que les chefs de la défense de la Corée du Sud et des Etats-Unis poursuivront une revue minutieuse de leurs exercices conjoints et prendront une décision coordonnée fondée sur les avis des commandants militaires des deux pays.





Les armées sud-coréenne et américaine avaient déjà suspendu ou repoussé quatre manœuvres militaires conjointes, à savoir Ulchi Freedom Guardian, l’exercice aérien Vigilant Ace et deux autres exercices menés par les Corps des Marines des deux pays. A cette liste s'ajoute désormais l’exercice Foal Eagle. Reste à savoir si Pyongyang répondra positivement à ce geste de bonne volonté de Séoul et de Washington. Ce qui pourrait déboucher sur la tenue, dans les meilleurs délais, de nouveaux pourparlers nord-coréano-américains de haut niveau et d'un deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un.