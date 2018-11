Le groupe de travail Séoul-Washington sur la Corée du Nord a tenu sa première réunion

ⓒYONHAP News

Le groupe de travail sur la Corée du Nord, lancé par la Corée du Sud et les Etats-Unis, a tenu sa réunion inaugurale le 20 novembre à Washington. Cette entité a pour objectif d'assurer la coordination opérationnelle entre les deux alliés sur les questions liées au pays communiste, comme sa dénucléarisation, l’application des sanctions à son encontre ou la coopération intercoréenne. Au cours de cette réunion, les deux parties ont convenu de se rencontrer sur une base régulière pour coopérer plus étroitement.





La réunion a été conjointement présidée par le représentant spécial du ministère sud-coréen des Affaires étrangères pour les questions de paix et de sécurité dans la péninsule, Lee Do-hoon, et par l'émissaire spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord, Steve Biegun. A l’issue de la rencontre, la partie sud-coréenne a annoncé que Séoul et Washington avaient réaffirmé, à cette occasion, l'importance de leur alliance qui constitue un pilier essentiel de la paix et de la sécurité dans la péninsule coréenne et dans la région. Selon le ministère des Affaires étrangères, les deux pays ont discuté de manière approfondie des questions d'actualité liées à la Corée du Nord, comme la dénucléarisation complète de la péninsule, l'instauration d'une paix permanente, la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu ou encore la coopération intercoréenne.





Le département d'Etat américain, quant à lui, a publié un communiqué dans lequel il a affirmé que les deux côtés se sont engagés à renforcer leur coopération pour parvenir à leur objectif commun qu'est la dénucléarisation définitive et complètement vérifiée de Pyongyang. Il a en outre indiqué que les participants à la réunion ont discuté de la dénucléarisation totale de la péninsule, de la paix durable, de la mise en œuvre des résolutions onusiennes et de la coopération intercoréenne.





Par ailleurs, les deux alliés ont profité de cette réunion pour examiner la possibilité de permettre une dérogation aux sanctions contre le Nord pour que les deux Corées puissent mener leur inspection conjointe en vue de relier leurs voies ferrées transfrontalières, un projet qui s'inscrit dans le cadre de l’engagement pris par leurs dirigeants lors du sommet de Panmunjom le 27 avril.





A cette première rencontre ont participé, côté sud-coréen, les officiels du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Réunification et de la Maison bleue, le bureau présidentiel. Côté américain, les représentants du département d'Etat, du Trésor et de la Maison blanche y ont assisté.





Le groupe de travail sud-coréano-américain sur la Corée du Nord devrait permettre des discussions d'autant plus concentrées et efficaces qu'il réunit les responsables des principaux organes en charge des questions nord-coréennes des deux gouvernements, que ce soit dans les domaines de la diplomatie, de la coopération ou encore des sanctions. Ce groupe sera chargé non seulement de traiter de la feuille de route de la dénucléarisation du régime de Kim Jong-un, mais aussi d’examiner les détails des projets de coopération intercoréenne.





Jusqu'à présent, les échanges entre Séoul et Washington sur le dossier nord-coréen avaient lieu à travers des canaux variés et, à l'intérieur de chacun des deux pays, les consultations étaient menées à plusieurs niveaux. Ce qui donnait parfois lieu à une cacophonie et à des oppositions. La mise en place de ce groupe de travail devrait leur permettre de parler d'une voix unie sur les questions nord-coréennes.