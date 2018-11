L’exécutif tente d’alléger la charge des petits et moyens commerçants

ⓒYONHAP News

Le gouvernement et le parti présidentiel ont décidé de réduire les frais de transactions par carte imposés aux petits et moyens commerçants. Ces derniers temps, les marchands sont frappés de plein fouet par l’accumulation de plusieurs problèmes : l’affaiblissement de la demande intérieure et l’accroissement du coût de la main d’œuvre dû à l’augmentation drastique du salaire minimum. La conjoncture est telle qu’ils sont de plus en plus nombreux à mettre la clef sous la porte. La crise de ce secteur risque de peser lourdement sur la vie des classes populaires. D’où la volonté des autorités de leur offrir une bouffée d’oxygène.





La situation est particulièrement difficile pour les établissements dont le chiffre d’affaires annuel dépasse les 500 millions de wons, soit 400 000 euros. Car les dispositifs de soutien se focalisent principalement sur les gérants de petits commerces. Du coup, les patrons qui ne sont ni précaires ni aisés sont exclus des aides fournies par le gouvernement. Dans ce contexte, les nouvelles mesures visent à leur venir en aide. En dehors des tarifs préférentiels pour les transactions par carte de crédit, les commerçants pourront bénéficier d’un crédit de TVA jusqu’à dix millions de wons, soit 7 800 euros, contre cinq millions de wons aujourd’hui. Ces mesures permettront d’alléger leurs charges. L’exécutif cherche à améliorer leur santé financière pour favoriser la création d’emplois.





Pourtant, les sociétés de cartes de crédit y réagissent vivement. Les autorités financières élaborent alors des dispositions destinées à minimiser leurs pertes. Notamment, elles vont leur apporter un soutien visant à réduire leurs coûts d’exploitation et diversifier leurs sources de revenus en autorisant l’exploitation des données de leurs clients pour fournir des conseils. D’après le Minjoo, le parti au pouvoir, ce nouveau système aura un effet négatif sur le court terme, mais permettra à terme de promouvoir la transparence du secteur des cartes de crédit.