Les deux Corées lanceront cette semaine une étude conjointe sur les chemins de fer qui relient leur territoire. Elles discutent aujourd’hui du calendrier du projet. Il est alors fort possible que les travaux débutent avant la fin de l’année, comme prévu. Il s’agit d’un projet de coopération majeur issu de la déclaration de Panmunjom, adoptée le 27 avril dernier, à l’issue du premier sommet intercoréen entre Moon Jae-in et Kim Jong-un. Jusqu’ici, le chemin était semé d’embûches. A l’origine, lors de la réunion sectorielle en juin dernier, les deux pays se sont entendus pour entamer l’enquête sur la ligne Gyeongui le 24 juillet. Au final, le projet a été reporté quatre mois du fait qu’il risquait d’enfreindre les sanctions internationales imposées au royaume ermite. Le transfert de main d’œuvre, de carburant et d’équipements au Nord était notamment en cause.





En août dernier, les deux Corées ont fait une nouvelle tentative. Mais cette fois non plus, elles n’ont pas pu y parvenir. Car le Commandement des Nations unies n’a pas autorisé le franchissement de la ligne de démarcation militaire. Le ministère sud-coréen de la Réunification a prétendu que dresser un état des lieux ne faisait pas l’objet du contrôle. Mais le problème était l’absence de dérogation de l’Onu pour le transport des équipements. L’initiative ferroviaire a été remise sur les rails à l’occasion du sommet intercoréen à Pyongyang en septembre dernier. Lors de la réunion de haut rang, les responsables sont convenus de démarrer les études communes fin octobre et les travaux entre fin novembre et début décembre. Toutefois, la question des sanctions les ont encore retardés.





Comment le gouvernement sud-coréen a-t-il alors réussi à surmonter cet obstacle ? Lors de la discussion du groupe de travail conjoint entre la Corée du Sud et les Etats-Unis qui s’est tenue mardi dernier, le premier a convaincu le second et l’Onu d’accorder une dérogation aux mesures punitives. Séoul et Pyongyang vont ainsi enfin pouvoir démarrer l’examen de leurs voies ferrés. Concrètement, une locomotive du Sud franchira la frontière avec six wagons qui rouleront sur la portion nord-coréenne jusqu’à Sinuiju, une ville portuaire à l’ouest du pays. L’enquête durera environ dix jours.





Les lignes concernées par ce projet sont celles de Gyeongui et de Donghae. La première, qui relie Séoul à Sinuiju en passant par Gaeseong et Pyongyang, a déjà été rétablie en 2004. Il convient de moderniser les rails vétustes côté Nord. Elle pourra ainsi prolonger la liaison ferroviaire entre l’Europe et l’Asie. Quant à la ligne Donghae, elle est susceptible de rejoindre le chemin de fer transsibérien. Toutefois, il n’est pas sûr que le projet soit mis en chantier. Car pour cela, le régime de Kim Jong-un doit prendre des mesures de dénucléarisation appropriées pour obtenir un allègement des sanctions à son encontre.