Championnat du monde de boxe : Oh Yeon-ji décroche le bronze

La boxeuse sud-coréenne Oh Yeon-ji a remporté une médaille de bronze chez les poids légers (60 kg) au Championnat du monde féminin de boxe, qui s’est déroulé du 15 au 24 novembre à New Delhi, en Inde. Il s’agit de sa première médaille dans cette compétition et de la deuxième pour le pays du Matin clair.





Jeudi dernier, l’athlète de 28 ans s’est inclinée contre la Thaïlandaise Sudaporn Seesondee 1 à 4 en demi-finale. Lors des Jeux asiatiques en Indonésie cet été, elle l’avait emporté sur cette sportive, ce qui lui a permis de monter sur la plus haute marche du podium pour la première fois dans l’histoire de la Corée du Sud. C’était alors un nouveau rendez-vous pour ces deux femmes, mais cette fois le résultat s’est inversé.