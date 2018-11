GOT7 sort un album repackage le mois prochain

Le boys band GOT7 va sortir un album repackage le 3 décembre pour le plus grand plaisir de ses fans. Selon son agence JYP Entertainment, les sept garçons ont choisi le titre « Present: You & Me » pour remercier leurs fans qui représentent le meilleur cadeau de leur vie.





Rappelons qu’ils ont terminé en beauté leur tournée mondiale débutée en mai à Séoul après avoir parcouru 17 villes d’Asie, d’Europe et d’Amérique.





GOT7 partira au Japon pour une tournée nationale intitulée « Road to You ». Plusieurs concerts sont prévus d'abord à Budokan les 18 et 19 décembre, puis à Kobe les 2 et 3 février. Le groupe sortira le 30 janvier son troisième mini album japonais « I Won't Let You Go ».