Trop de cérémonies de remise de prix font souffrir les artistes comme les fans

ⓒ YONHAP News

Chaque fin d’année, plusieurs cérémonies de remise de prix sont organisées pour récompenser les artistes musicaux sud-coréens. On en dénombre une dizaine, dont Mnet Asian Music Awards, plus connue sous le nom MAMA, mais aussi Melon Music Awards, Golden Disk Awards, etc.





Il y a dix ans, les trois principales chaînes de télévision sud-coréennes ont décidé de supprimer leurs cérémonies musicales car beaucoup ont critiqué le manque de transparence et de cohérence dans la distribution des prix.





Pourtant, de nouveaux prix ont été créés par d’autres chaînes ou des plateformes de musique. Ces deux dernières années, quatre nouvelles récompenses de musique ont vu le jour. Problème, ils sont tous similaires et leur réputation ne fait pas l’unanimité. D’ailleurs, cette situation fait souffrir non seulement les chanteurs invités mais aussi leurs fans.





Les artistes doivent supporter un emploi du temps extrêmement surchargé, presque inhumain afin de monter sur scène à chaque cérémonie. Cette situation est toute aussi éprouvante pour leurs fans car ils doivent déployer dix fois plus d’efforts pour que leurs idoles remportent certains prix distribués en fonction du résultat des votes.





De plus, ces cérémonies risquent de devenir une sorte de business pour les organisateurs. D’où l’importance de créer un événement qui sera reconnu par l’ensemble des artistes et des acteurs de la K-pop, à l’image des Billboard Music Awards, par exemple.