TWICE invité dans l'émission « Kohaku Uta Gassen » de la chaîne NHK

ⓒ JYP Entertainment

Le girls band sud-coréen TWICE est invité à l'émission « Kohaku Uta Gassen » au Japon. Ce festival de musique de fin d'année est le plus populaire au Japon et diffusé le 31 décembre sur la chaîne NHK. Ainsi, TWICE est devenu le premier groupe d’idoles féminin de K-pop qui y participe pour la deuxième année consécutive.





En effet, TWICE est le seul groupe sud-coréen qui figure sur la liste des artistes invités à l’édition de cette année. Le groupe Bangtan Boys (BTS) a finalement été exclu suite à une controverse sur un T-shirt porté par le membre Jimin.





L’invitation de neufs jeunes chanteuses sud-coréennes attire surtout l’attention car le mouvement anti-Corée gagne du terrain dans le pays voisin. Leur popularité s’explique en partie par la présence de trois Japonaises dans le groupe.





La surprise ne s’arrête pas là. Leur mini album « YES or YES » sorti le 5 novembre dernier en Corée du Sud s’est classé en tête du classement hebdomadaire japonais Oricon. Ce résultat est d’autant plus étonnant que cet album n’est pas une version japonaise. C’est la première fois que TWICE arrive à la première place d’Oricon avec un album coréen.





Pour couronner le tout, TWICE donnera quatre concerts entre mars et avril 2019 au Osaka Kyocera Dome, au Tokyo Dome et au Nagoya Dome. Le girls band continue de pulvériser son record sur l’Archipel.