Spectacle de magie : « Lee Eun-gyeol Trace »

Le prestidigitateur Lee Eun-gyeol donnera son spectacle de magie les 7 et 8 décembre à Suwon, dans la province de Gyeonggi.





Lee a démarré sa carrière de magicien en 1996. Il a refusé les tours de magie standardisés et a inventé les siens en faisant des expérimentations et en relevant des défis. Ainsi, il est considéré comme un pionnier de la prestidigitation sud-coréenne, qu’il a démocratisée dans ce pays.





Le titre de son spectacle est « Trace ». Comme ce nom le laisse penser, cette représentation reflètera les 20 dernières années qu’il a vécues en tant que prestidigitateur. Elle sera composée de contenus qui franchiront les frontières entre la magie et l’art, et entre les technologies et la sensibilité.





Au cours des performances vives et spectaculaires, les spectateurs auront l’impression que la limite entre l’imagination et la réalité disparaît.





Date : les 7 et 8 décembre 2018

Lieu : Centre d’arts de Gyeonggi, Suwon

Site : http://www.ggac.or.kr/