4e série de récitals de nouvelles pièces du pianiste Park Jong-hun

Le pianiste Park Jong-hun donnera un récital le 17 décembre au Perigee Hall à Séoul.





Park est un musicien qui a du talent dans plusieurs domaines : non seulement il interprète des morceaux de divers genres tels que la musique classique, le jazz, le tango et la new age, mais il est aussi compositeur, producteur, organisateur de spectacles et animateur de radio.





L’année dernière, il a démarré un projet ambitieux baptisé « Série de récitals de nouvelles pièces ». Il s’agit de donner un concert deux fois par an pendant cinq ans pour exécuter le répertoire existant de musique classique et présenter ses nouvelles pièces.





Le quatrième concert de cette série s’intitule « Schumann et les nouvelles pièces composées par Park Jong-hun ». Lors de cette représentation, le pianiste interprétera « Carnaval » du compositeur allemand et sa nouvelle suite pour piano.





Date : le 17 décembre 2018

Lieu : Perigee Hall, Séoul

Site : http://www.perigee.co.kr/