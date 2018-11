Sempio Foods Company, le principal fabricant de « jang » de Corée du Sud

© SEMPIO

Fondée en 1946, la société Sempio est la plus ancienne société cotée en bourse en Corée du Sud. La société agroalimentaire a d’abord commencé par faire de sauce et de la pâte de soja, puis elle a élargi ses activités aux sauces fermentées, qui sont les principaux condiments de la nourriture coréenne. Et aujourd’hui, Sempio est le premier fabricant de sauce de soja avec plus de 60 % du marché local.





© SEMPIO

Mais surtout en 2012, elle a lancé un nouveau produit qui a changé la face du marché avec le lancement du « Yondu », un assaisonnement liquide à base de soja utilisant une technique de fermentation modernisée à base de sauce de soja traditionnelle.