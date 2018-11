Dernières mesures de Séoul pour revitaliser la construction navale

© YONHAP News

L’un des facteurs à l’origine du ralentissement de l’économie locale est la mauvaise performance des industries traditionnelles comme la construction navale et l’automobile. Néanmoins pour le premier, les dix premiers mois de l’année, ses commandes ont vu une augmentation de 71 % en glissement annuel. Aussi devant ce très bon chiffre, lors du conseil des ministres de la semaine dernière, le président Moon Jae-in s’est montré volontaire en disant qu’il fallait rapidement donner un coup de pouce aux chantiers navals locaux pour que l’élan ne reste pas un feu de paille.





Toutefois la grosse note négative, c’est que ces commandes se limitent pour l’instant aux seuls grands constructeurs. Et les risques de faillite des petits et moyens constructeurs n’ont jamais été aussi grandes. Cela parce que les plus petits constructeurs navals ont du mal à se procurer des fonds.





Aussi pour ne pas laisser les petits constructeurs de côté, le gouvernement a-t-il dévoilé plusieurs mesures pour les aider. Notamment avec une enveloppe d’aide de 630 millions de dollars ou encore un rallongement des termes de leur emprunts d’une valeur de 800 millions de dollars. Cependant, en plus ces mesures à court terme, il va être nécessaire d’élaborer un plan plus complet.