A la recherche de l’Arche du goût (II)

Les souvenirs liés au goût précieux qui risquent de disparaître avec la généralisation de l’alimentation industrielle sont de plus en plus rappelés grâce à divers efforts. Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » vous présentera quelques-uns de la centaine de plats du pays du Matin clair qui sont inscrits à l’Arche du goût, un projet mondial qui a pour but de préserver les plats en voie d’extinction.





Notre première destination cette semaine est la ville d’Asan de la province de Chungcheong du Sud. Ici, ce sont les « chikso » ou les « beomso », les bœufs locaux, qui nous accueillent. D’une apparence courageuse et imposante, cet animal était traditionnellement très recherché dans les zones rurales pour le travail dans les champs. Résistants aux différentes maladies et bien robustes, les chikso permettaient aux agriculteurs de faciliter leurs tâches. S’ils étaient dispersés partout dans la péninsule jusqu’à l’époque de dynastie de Joseon, leur nombre a diminué depuis la période de l’occupation japonaise au début du 20e siècle. Heureusement, depuis quelques années, on observe des mouvements pour restaurer cette espèce partout dans le pays.





Monsieur Ji de la ville d’Asan a lui aussi fait énormément d’efforts pour retrouver le chikso qui l’a marqué quand il était petit. Il est l’homme qui possède le plus grand nombre de bœufs de ce genre dans la province de Chungcheong du Sud. Donc le jour où il organise une fête chez lui, il régale les invités avec divers plats de chikso.





Le chikso, riche en acide oléine par rapport aux autres bœufs, est particulièrement succulent. La viande en tant que telle ayant une saveur unique, on n’a pas besoin d’y ajouter de la sauce. Pour apprécier la viande fraîche, on prépare la viande crue appelée « chikso yukhoe ». On coupe la viande crue en tranches fines, puis la garnit avec des morceaux de poire et du jaune d’œuf avant de mélanger le tout en ajoutant un peu d’huile et de graines de sésame. Il y a aussi la galette « yukjeon ». On coupe la viande que l’on couvre avec le jaune d’œuf puis la fait cuire sur une poêle. On la trempe dans une sauce faite à base de sauce soja et des morceaux de piment rouge et de l’ail écrasé qui la rend plus appétissante. A ne pas manquer bien sûr la grillade de viande qui vous permettra de découvrir la texture bien ferme sous la dent du chikso. La cerise sur le gâteau un jour de fête, c’est le « chiksosagolboyangtang ». On fait cuire la viande, le kimchi vieilli « mukeunji » et les ormeaux en y ajoutant le bouillon bien profond infusé de la tête du bœuf. L’assaisonnement se fait simplement avec de la sauce soja, de la pâte de piment rouge et de soja fermenté. Il s’agit d’un plat fortifiant qui est très recommandé par les éleveurs de chikso.





Déplaçons-nous à Docho-do, l’île située à Sinan dans la province de Jeolla du Sud. Vu sa situation géographique éloignée de la terre, elle a développé une culture culinaire unique. A marée basse, les femmes de ce village se ruent vers la côte afin d’y attraper différentes créatures dont des crabes et des coquillages. Quant aux « bawiot », les mousses qui poussent sur les rochers, ils sont difficiles à arracher et demandent beaucoup de temps et de force pour préparer en tant qu’aliment, mais selon les riverains, il s’agit d’un des ingrédients très appréciés de tous. A titre d’exemple, lors des rassemblements en famille, on ne manque pas de préparer la gélatine de cette algue marine « bawiotmuk ». Bien agréable à mâcher et délicieux en étant assaisonné de manière aigre-douce, ce plat vous fera sentir en pleine bouche la fraîcheur de la mer du sud-ouest.





Nous souhaitons que les aliments précieux du monde entier soient préservés et partagés avec les prochaines générations malgré les plats standardisés et instantanés qui gagnent du terrain.