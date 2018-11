Dernière tournée à l’étranger de l’année pour Moon Jae-in

ⓒ KBS News

Le président sud-coréen a quitté Séoul cet après-midi pour sa dernière tournée à l’étranger de l’année. Moon Jae-in effectuera plusieurs visites en marge du sommet du G20 qui aura lieu à Buenos Aires.





Sa première destination est la République tchèque. Comptant environ dix millions d’habitants, elle affiche un PIB de 244,5 milliards de dollars. Ce qui la place au 45e rang mondial. La valeur de ses échanges commerciaux s’élève à 340 milliards de dollars. A l’époque de la guerre froide, ce pays d’Europe centrale était l’un des plus avancés du bloc soviétique en matière de production manufacturière. Aujourd’hui, il est reconnu comme une puissance technologique dans les domaines de l’automobile et des pièces détachées. Séoul exporte pour 2,21 milliards de dollars vers Prague et en importe pour 710 millions de dollars. A noter que Hyundai Motor a fait de ce pays une base de production dans le Vieux continent. C’est la raison pour laquelle les pièces automobiles constituent le produit phare de leurs échanges commerciaux. Le locataire de la Maison bleue va déployer ses efforts afin de promouvoir l’expertise sud-coréenne en matière d’énergie atomique dans ce pays qui projette de construire une nouvelle centrale nucléaire.





Après la République tchèque, le président Moon va s’envoler pour l’Argentine afin de participer donc au sommet du G20 et à plusieurs tête-à-tête. A cette occasion, il concentrera ses efforts afin de partager sa vision pour une « nation inclusive » et d’obtenir le soutien des chefs d’Etat ou de gouvernement pour l’établissement de la paix dans la péninsule coréenne. Le 13e sommet du Groupe des vingt aura pour thème « Construire un consensus pour un développement équitable et durable ». Dans ce cadre, la vision de Moon pour un pays innovant favorable à l’amélioration de la qualité de vie de toute la population attire l’attention. Le numéro un sud-coréen appellera ses homologues à renforcer la coopération afin de lutter contre les inégalités sociales et numériques. Un sommet avec le dirigeant américain est également envisagé. S’il a lieu, il s’agira de la 6e rencontre entre Moon Jae-in et Donald Trump. Elle pourra donner un nouvel élan au dialogue entre Washington et Pyongyang en matière de dénucléarisation.





Après le G20, Moon se rendra en Nouvelle-Zélande pour une visite d’Etat. A noter que l’accord de libre-échange signé entre les deux pays est entré en vigueur en 2015. Séoul livre majoritairement des produits pétroliers, tandis que Wellington exporte ses produits laitiers et des matières premières comme l’aluminium et le pétrole brut.