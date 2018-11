Le Tibet a accueilli plus de 20 000 alpinistes ces 28 dernières années

ⓒ Getty Images Bank

Selon le Global Times, au cours des 28 dernières années, plus de 20 000 alpinistes ont escaladé 46 sommets dans la région de haute montagne du Tibet. Là-bas, il y a cinq sommets dont l’altitude dépasse les 8 000 m. Environ 70 sont à une altitude allant de 7 000 à 8 000 m et des milliers culminent entre 6 000 et 7 000 m. Parmi eux, seuls 46 sont ouverts au public.





Le sommet le plus populaire est l’Everest avec 8 850 m d’altitude. Cette année, 762 ascensionnistes venant de 36 pays ont lancé un défi pour faire la conquête de l’Everest, et 186 d’entre eux ont réussi.





Pour des raisons de sécurité, l’alpinisme dans les montagnes au Tibet n’est autorisé qu’au printemps et en automne. Pour escalader des sommets de plus de 5 500 m d’altitude, les alpinistes doivent obtenir une autorisation en matière de durée de l’ascension et d’effectif de leur groupe.





Ces excursions contribuent à dynamiser l’économie du Tibet. L’année dernière, les paysans de la région de haute montagne qui transportaient les charges des alpinistes au moyen de leurs yaks ont ainsi gagné, au total, plus de 16 millions d’euros.