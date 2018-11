En Thaïlande, des moines bouddhistes luttent contre l’obésité

ⓒ Getty Images Bank

En Thaïlande, des moines bouddhistes sont au régime pour lutter contre l’obésité. Pour quelle raison ces bonzes qui mènent une vie sobre sont-ils devenus obèses ?





C’est à cause de l’offrande de nourriture. Chaque matin, les moines prennent leur petit-déjeuner avec des aliments offerts par des fidèles. Dans ce pays où 95 % de la population sont bouddhistes, les bonzes sont très respectés. Croyant que l’offrande de nourriture à ces religieux leur permet d’accumuler des vertus qui apporteront le bonheur dans leur vie postérieure, les fidèles fournissent des plats avec beaucoup de soins.





Or, ils offrent souvent des boissons sucrées et des snacks salés qui font grossir. De plus, l’après midi, les bonzes ne peuvent pas manger. Ils peuvent seulement prendre des boissons. Alors, ils boivent des breuvages très sucrés dans l’après-midi, ce qui provoque l’obésité.