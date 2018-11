La R&D sud-coréenne, plus « développement » que « recherche »

ⓒYONHAP News

La Corée du Sud est un leader en matière de recherche et développement (R&D). Avec 78 700 milliards de wons, à savoir environ 62 milliards d’euros, le pays arrive au 5e rang des dépenses en faveur de l’innovation derrière les Etats-Unis, la Chine, le Japon et l’Allemagne. Il accède même au premier rang si l’on considère la part des dépenses de R&D dans le PIB.





Réduit en cendres après la guerre de Corée, le pays comptait parmi les quatre plus pauvres de la planète. Il est aujourd’hui devenu une nation avancée grâce aux efforts déployés pour développer les technologies et les exportations. A l’ère de la 4e révolution industrielle, le secteur des hautes technologies est soumis à une rude concurrence internationale. Face au défi de l’industrie 4.0, la R&D est l’élément clé pour réussir. Dans ce contexte, au lieu de suivre l’exemple des autres pays développés, les sud-Coréens doivent trouver de nouveaux moteurs de croissance.





D’où l’importance de la recherche et du développement. Mais la plupart des investissements dans ce domaine proviennent des acteurs privés. Actuellement, la part du privé représente environ 80 % des dépenses de R&D. En revanche, la participation du public et celle des universités sont respectivement limitées à 12 % et à 8 %. De plus, la dépense de R&D par tête de chercheur reste inférieure à celle de ses principaux pays concurrents.





Le fait que les entreprises investissent considérablement dans l’innovation montre qu’il y a beaucoup de projets dédiés à la commercialisation de nouveaux produits. Environ 64 % des dépenses de R&D sont allouées aux projets de développement alors que seulement 15 % sont destinées aux études fondamentales. Il faut savoir que les projets de développement consistent à mettre au point des technologies qui peuvent être utilisées immédiatement. Cependant, ceux-ci ne peuvent pas voir le jour sans les progrès réalisés en amont dans la recherche fondamentale.





Alors que faire pour que la Corée du Sud devienne une vraie puissance technologique ? Des voix s’élèvent pour promouvoir la recherche de base. En effet, celle-ci ne représente que 35 % au sein des universités alors que la part des études de développement s’élève à 65 %. A titre de comparaison, les Etats-Unis consacrent 70 % des dépenses de R&D aux études fondamentales et le Japon 60 %. Le problème est d’autant plus grave que la part de ces études ne cesse de diminuer alors que le pays du Matin clair dépense de plus en plus pour l’innovation. Beaucoup pointent du doigt le système qui favorise seulement les projets à moindre risque. Afin de remédier à ce problème, il ne faut pas seulement augmenter les dépenses mais créer un environnement favorable aux études fondamentales malgré les risques d’échec.