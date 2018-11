Moon Jae-in va rencontrer Donald Trump en marge du sommet du G20

ⓒYONHAP News

Le président Moon Jae-in va rencontrer son homologue américain en marge du sommet du G20 à Buenos Aires. C’est ce qu’a confirmé mardi la Maison blanche. Cette annonce du sommet bilatéral attire une attention particulière à l’heure où le dialogue entre Washington et Pyongyang est dans l’impasse. D’abord, il est peu probable que Donald Trump et Kim Jong-un se retrouvent d’ici la fin de l’année. Leur rencontre aura donc lieu en 2019. D’ailleurs, la réunion de haut niveau entre le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo et le vice-président du Comité central du Parti des travailleurs nord-coréen Kim Yong-chol est également reportée. Pour couronner le tout, la discussion entre l’émissaire spécial du département d’Etat pour la Corée du Nord, Steve Biegun, et la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choe Son-hui a finalement été annulée. Tout cela montre que les discussions sont à l’arrêt et qu’il n’y a pas de perspective de progrès pour relancer le dialogue bilatéral.





Il faut savoir que les deux pays n’arrivent pas à se mettre d’accord. Les Etats-Unis demandent à la Corée du Nord de signaler toutes ses installations nucléaires et de démanteler puis évacuer ses armes nucléaires de manière précoce. Quant au pays communiste, il exige l’assouplissement et la levée progressive des sanctions qui lui sont imposées. Bref, Washington réclame d’abord la dénucléarisation, et Pyongyang l’abandon des sanctions. D’où la difficulté de trouver un terrain d’entente.





La situation actuelle du dialogue intercoréen affecte tous les projets qui impliquent le royaume ermite. Tout d’abord, le déplacement du leader nord-coréen au Sud aura peu de chances de se concrétiser cette année. De plus, le sommet entre Trump et Kim prévu pour le début de l’année prochaine va prendre du retard. Dans ce contexte, le rôle de médiateur et de promoteur qui incombe au chef de l’Etat sud-coréen est plus que jamais crucial.





Quelle est la perspective du prochain sommet entre Moon Jae-in et Donald Trump ? Le locataire de la Maison bleue devrait dévoiler des solutions intermédiaires. Ainsi, Moon pourrait présenter des mesures supplémentaires que le régime nord-coréen adopterait en vue de se dénucléariser tout en proposant aux Etats-Unis de mettre en place des mesures compensatrices en faveur du Nord. Si le président américain s’y montre ouvert, cela pourrait donner un nouvel élan à son dialogue avec Kim Jong-un. Certains vont encore plus loin. Selon eux, l’homme fort de Pyongyang pourrait effectuer sa visite de réponse au Sud d’ici fin décembre afin de recevoir le message du président américain par le biais de son homologue sud-coréen. Cependant, ce scénario optimiste semble peu réalisable compte tenu des difficultés actuelles.