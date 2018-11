La question nord-coréenne devrait s’inviter à la table du G20

ⓒYONHAP News

Le sommet du G20 s’ouvre demain à Buenos Aires, en Argentine. Le président sud-coréen, qui a achevé sa visite en République tchèque, va y participer. Ce sera l’occasion pour Moon Jae-in de présenter sa vision pour une nation inclusive, alors que la conférence se déroulera sur le thème de « la construction du consensus pour un développement durable et équitable ». Mais aussi d’obtenir le soutien de davantage de pays pour le processus de dénucléarisation de la Corée du Nord. Dans cette perspective, plusieurs entretiens bilatéraux avec ses homologues, notamment américain, argentin, hollandais et sud-africain, sont prévus en marge du sommet.





Ce qui attire le plus d’attention, c’est avant tout le sommet avec le président américain Donald Trump, alors que les négociations entre Washington et Pyongyang marquent le pas. En effet, la perspective de la tenue d’une deuxième rencontre entre le dirigeant nord-coréen et le locataire de la Maison blanche, repoussée au début de l’année prochaine, est incertaine, tandis que la réunion de haut niveau entre le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo et son interlocuteur nord-coréen Kim Yong-chol n’a toujours pas eu lieu. Dans ce contexte, l’attention se porte désormais sur les propositions que Moon pourrait avancer à Trump en tant qu’intermédiaire.





Ces solutions convaincront-elles Washington et Pyongyang à faire avancer leurs pourparlers ? Rien n’est moins sûr, d’autant plus que l’administration Trump ne renonce pas à sa position : la dénucléarisation d’abord, l’assouplissement des sanctions ensuite. Par ailleurs, Washington a récemment multiplié des mesures dites de « secondary boycott », à savoir des sanctions contre des entités ou des individus de pays tiers ayant engagé des transactions avec le régime de Kim Jong-un. Sont notamment concernés la Chine, la Russie ou encore le Japon. En face, le Nord réclame l’assouplissement des sanctions en contrepartie des quelques mesures concrètes qu’il a déjà mises en place en vue du démantèlement du programme nucléaire de son pays.





Mais la situation ne semble pas aussi désespérée, comme on le constate dans l’assentiment des Etats-Unis pour la levée dérogatoire des sanctions internationales pour les travaux de l’enquête conjointe intercoréenne dans le cadre du projet ferroviaire des deux Corées. Il s’agit, de la part de Washington, d’un geste conciliant à l’égard du royaume ermite. Ainsi, si le président sud-coréen parvient à avancer des propositions intéressantes pour la relance du dialogue, la situation pourrait se débloquer. Et si son homologue américain donne des réponses convaincantes, Moon pourrait persuader le Nord à se montrer plus coopératif. Ce qui pourrait se traduire, en particulier, par la visite du leader nord-coréen Kim Jong-un à Séoul.