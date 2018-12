G-STAR : l’un des plus grands salons de jeux vidéo au monde

Une véritable fête attend chaque automne tous les amoureux de l’univers vidéoludique ! Busan, une grande ville située sur la côte sud-est de la péninsule, accueille la G-STAR Global Game Exhibition, le plus important rendez-vous dédié aux jeux vidéo en Corée du Sud. La 14e édition qui se tenait du 15 au 18 novembre 2018 a battu tous les records : 3 000 stands, 689 développeurs et distributeurs de jeux vidéo venant de 36 pays ainsi que plus de 235 000 visiteurs passionnés avaient répondu présent.





ⓒ Credit : Louis Palligiano

Dès l’arrivée en gare de Busan, l’envergure colossale de ce rendez-vous saute aux yeux grâce au déploiement d’immenses bannières à l’effigie du jeu Fortnite, le principal sponsor du salon. La plage de Haeundae accueillait aussi son lot d’installations et d’oriflammes aux couleurs de G-STAR 2018. Unités militaires d’élite, chevaliers en armure, guerrières en bikini armées jusqu’aux dents, pinatas géantes… la qualité des cosplays offrait à elle seule un spectacle réjouissant dans l’enceinte du Centre des expositions et des conventions de Busan (Bexco).





ⓒ Credit : Louis Palligiano

Les deux plus grands stands étaient sans conteste ceux de Fortnite et de PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), un « battle royal » développé par le sud-coréen PUBG Corporation. Plusieurs centaines de joueurs pouvaient participer en même temps à des tournois, installés sur des gradins aux décors spectaculaires. Le devant d’un avion avait même été recréé grandeur nature.





ⓒ Credit : Louis Palligiano

Des compétitions d’e-sport, le sport électronique, se sont déroulées pendant les quatre jours que durait l’événement, dont une coupe FIFA Online 4 pour tous les fans de ballon rond. Ceux qui recherchent l’immersion totale ont quant à eux pu tester les dernières innovations en matière de réalité virtuelle, ou VR. Les progrès techniques ont été conséquents dans ce domaine pour offrir désormais des sensations de jeu quasi-optimales. Plus de désorientation, de nausée ou de fatigue oculaire… en revanche, la chair de poule est plus que jamais présente.