Avant d’être le mariage moderne que l’on connaît aujourd’hui, le mariage coréen était bien différent. Il était un ensemble d’étapes suivies de façon minutieuse. Nous allons voir cette semaine quelles étaient ces étapes.





Le mariage traditionnel coréen se compose de quatre étapes. La première s’appelle « uihon ». La famille de la mariée faisait appel à une entremetteuse, qui se rendait chez la famille du marié. Elle avait pour rôle de mettre les deux familles en rapport et d’échanger des informations sur la richesse, le pouvoir, la lignée, etc.





Ensuite, il y a le « napchae » qui est l’envoi d’un document appelé « sajudanja », une sorte de certificat de naissance, concernant le marié. A partir de ces chiffres, on pouvait déterminer l’harmonie du couple et la bonne fortune de leur futur enfant.





Vient après l’envoi du « ham » à la famille de la mariée, étape appelée « nappye » et qui a lieu la veille de la cérémonie. Le « ham » est un coffre qui contient des cadeaux qui varient selon la région.





La quatrième et dernière étape s’appelle le « chinyoung » et c’est le déplacement, généralement à cheval, du marié pour la cérémonie de mariage. Le cortège joue de la musique, discute ou souhaite du bonheur au couple, mais la mariée doit absolument rester stoïque.





La cérémonie de mariage peut maintenant avoir lieu et elle se déroule en suivant les six étapes suivantes : le « chojarye » (annonce du mariage aux ancêtres), le « chonyeorye » (promesse de bonne moralité des mariés aux parents), le « jeonallye » (don d’une oie à la mariée), le « gyobaerye » (salutation entre les deux époux), le « geunbaerye » (partage et dégustation d’alcool entre les mariés) et enfin le « habgongnye » (devoir nuptial qui scelle le mariage).





Une fois le mariage terminé, l’épouse quitte le foyer parental et se rend dans sa nouvelle famille, celle de son mari, où elle deviendra l’élément central. Elle devra gérer la famille, les cultes aux ancêtres, ainsi que l’éducation des enfants.