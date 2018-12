Séoul et Pyongyang franchissent une étape dans la démilitarisation de la DMZ

ⓒYONHAP News

Séoul et Pyongyang ont finalisé aujourd’hui deux opérations dans la DMZ, à savoir la destruction de postes de garde et le déminage du périmètre où sera menée la recherche des dépouilles de soldats tombés pendant la guerre de Corée. Selon l’accord militaire intercoréen signé le 19 septembre dernier, il convenait de retirer d’abord onze postes de garde de chaque côté dans le cadre du projet pilote. Les armées du Nord et du Sud sont allées plus loin pour démanteler chacune dix postes et en conserver un onzième ayant une valeur historique.





En principe, aucune force armée ne devrait stationner dans la DMZ conformément à l’armistice. D’ailleurs, il est interdit d’y introduire des armes automatiques. Or, c’est la Corée du Nord qui avait pris l’initiative d’installer des postes de garde. Le Sud a dû lui emboîter le pas. Pour masquer l’infraction à l’armistice, Pyongyang emploie le terme « police des affaires civiles » pour désigner ses soldats stationnés dans ces postes. Séoul fait de même. L’armée nord-corénne a aménagé ses postes en sous-sol, tandis que celle du Sud les a installés sous forme de bunkers en béton de manière à les fortifier. Chaque poste de garde était géré par une brigade de 30 à 40 soldats. Ainsi, ils constituaient le premier front où les deux forces ennemies se faisaient face.





Le démantèlement des postes de garde dans la DMZ est donc une grande avancée vers une véritable démilitarisation, alors que la zone est paradoxalement l’une des plus militarisées. Si les deux Corées arrivent à retirer tous les postes de garde le long de leur frontière, les lignes de confrontation s’éloigneront d’autant. Par conséquent, il y aura moins de risque d’incidents militaires. Ce qui est synonyme de détente.





Seconde opération, celle du déminage. Elle a pour but de faciliter l’exhumation commune des dépouilles de soldats dans la DMZ. Elle s’est déroulée au niveau d’Arrowhead Ridge, à Cheolwon, dans la province de Gangwon. La bataille la plus acharnée y a été menée vers la fin de la guerre. L’endroit devrait donc accueillir les restes de nombreux soldats. Selon l’armée sud-coréenne, s’y trouveraient environ 200 sud-Coréens, une centaine de troupes des armées américaine et française, ainsi qu’un plus grand nombre de soldats nord-coréens et chinois.