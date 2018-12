Signaux contradictoires sur l’économie sud-coréenne

ⓒYONHAP News

Selon les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), l’économie sud-coréenne a affiché en octobre un léger progrès sur trois indicateurs principaux liés à sa tendance industrielle. En effet, la production industrielle a augmenté de 0,4 %, la consommation de 0,2 % et les investissements dans les équipements de 1,9 % par rapport à septembre. C’est la première fois depuis neuf mois que le pays a enregistré une telle triple hausse. Cela pourrait laisser penser à une possible amélioration de la situation économique en Corée du Sud.





Toutefois, il est encore tôt d’en juger parce que les indicateurs de la conjoncture ne cessent de baisser. D’une part, la composante cyclique de l’indicateur composite coïncident a baissé de 0,2 point. Elle a reculé pour le 7e mois consécutif cette année pour tomber à 98,4, soit le plus bas niveau depuis mai 2009. D’autre part, la composante cyclique de l’indicateur composite avancé a également chuté à 98,5 pour atteindre son plus bas niveau depuis avril 2009. Quelques précisions s’imposent. La première composante cyclique est calculée de manière à éliminer les tendances naturelles dues à la croissance économique des indices simultanés tels que les ventes au détail et en gros, la production et la mise sur le marché. Elle reflète donc correctement la situation économique actuelle. La seconde composante cyclique, celle de l’indicateur composite avancé, est obtenue de façon à prendre en compte plusieurs indices prévisionnels permettant de faire apparaître les fluctuations économiques à court terme. Elle permet donc de signaler à l’avance les points de retournements des cycles économiques. Si ces deux indicateurs composites sont au-dessus de 100, cela signifie une expansion économique. Lorsqu’ils sont en dessous, cela annonce un ralentissement. Comme l’économie sud-coréenne connaît une baisse continuelle de ces deux indicateurs, elle fait craindre une mauvaise conjoncture. D’ailleurs, le Kostat ne le dément pas.





Selon le gouvernement, il y a des facteurs positifs aussi bien que négatifs pour l’économie nationale. Pour les côtés favorables, on peut citer notamment la croissance de l’économie mondiale et la performance soutenue des exportations sud-coréennes. Cependant, le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine laisse planer une menace. S’y ajoute le risque d’un éventuel relèvement du taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine. La Banque de Corée (BOK) a préféré anticiper. Ainsi, elle a relevé aujourd’hui son taux directeur de 0,25 point pour le fixer à 1,75 %. L’exécutif a promis de déployer tous les moyens visant à redynamiser l’économie en augmentant les dépenses publiques de 7 300 milliards de wons, soit 5,7 milliards d’euros.