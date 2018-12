La Corée du Sud réussit le test de son premier moteur de fusée

ⓒKBS News

La Corée du Sud accélère le pas pour entrer dans le club des puissances spatiales. Le pays du Matin clair a testé avec succès un moteur de fusée spatiale, fabriqué avec sa technologie, ouvrant ainsi la voie au développement de ses propres lanceurs spatiaux. Selon l'annonce faite par le ministère des Sciences et des Technologies et l'Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI), l’engin à un seul étage a été lancé le 28 novembre à 16h depuis le centre spatial de Naro, à Goheung, dans le sud de la péninsule, et la combustion de son moteur a duré 151 secondes, dépassant l'objectif fixé à 140 secondes.





La fusée mesure 25,8 mètres, pèse 52,1 tonnes, et son diamètre maximal est de 2,6 mètres. Avec une poussée de 75 tonnes, elle constitue le deuxième étage du lanceur sud-coréen à trois étages actuellement en développement, KSLV-2, ou Nuri. Lors de son essai mercredi, elle a volé plus de dix minutes et a atteint une altitude maximale de 209 km. La durée de combustion de son moteur a été de 151 secondes. Un résultat qui prouve la stabilité des performances de l'engin. Le lancement était initialement prévu le 25 octobre, mais avait été reporté en raison d'un problème lié à la pression dans le système de propulsion.





Le développement de ce moteur de fusée a pris dix mois de retard par rapport au calendrier initial. Les chercheurs du KARI ont notamment rencontré des difficultés liées aux instabilités de combustion et aux soudures du réservoir de combustible. Ils ont procédé à une vingtaine de modifications dans la conception du moteur, et réalisé une centaine d'essais de combustion au sol avant d'assurer la fiabilité des performances.





La Corée du Sud a lancé avec succès sa première fusée spatiale KSLV-1, connue sous le nom de Naro, en janvier 2013. Mais le moteur du premier étage de cette fusée avait été conçu par des chercheurs russes. En revanche, la fusée Nuri est développée intégralement avec des technologies sud-coréennes. Elle est composée de trois étages. Le premier est propulsé par quatre moteurs à combustible liquide de 75 tonnes de poussée pour une poussée totale de 300 tonnes. Le deuxième est constitué d'un moteur de 75 tonnes de poussée, et le troisième d'un moteur de 7 tonnes. La fusée est haute de 47,2 mètres pour un diamètre maximal de 3,5 mètres, et pèse 200 tonnes. Une fois mise au point, elle pourra placer un satellite de 1,5 tonne sur orbite à une altitude de 600 à 800 kilomètres. La Corée du Sud s'est fixé pour objectif d’achever le test de la fusée d'ici 2020 pour un premier lancement commercial l’année suivante.